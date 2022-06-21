21 Haziran 2022, Salı
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Kuyuya düşen leopar merdivenle kurtarıldı
Görüntüler, Hindistan'ın doğu kesimindeki Orisha eyaletinden ekrana yansıdı. Yaban hayatının oldukça yaygın olduğu bölgede, köylülere ait olan su kuyusuna leopar düştü. Bölge halkı, tehlikeli olmasından dolayı itfaiyeye haber verdi. Ekip, su kuyusuna indirdiği merdiveni gören vahşi hayvan, kurtularak bölgeden uzaklaştı.