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Kuyuya düşen leopar merdivenle kurtarıldı

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Giriş: 21.06.2022 09:03
Görüntüler, Hindistan'ın doğu kesimindeki Orisha eyaletinden ekrana yansıdı. Yaban hayatının oldukça yaygın olduğu bölgede, köylülere ait olan su kuyusuna leopar düştü. Bölge halkı, tehlikeli olmasından dolayı itfaiyeye haber verdi. Ekip, su kuyusuna indirdiği merdiveni gören vahşi hayvan, kurtularak bölgeden uzaklaştı.
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