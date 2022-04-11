Kurutulan göle toprak dolduruldu! CHP’li Seyhan Belediyesi ne yapmaya çalışıyor

CHP’li Adana Seyhan Belediyesi, Sırrı Efendi Gölü'nün moloz ve külle doldurularak kurutmuştu. Belediyenin aynı alanı toprakla kapatmaya başladı. Ayrıca DSİ’ye ait bu arazinin üzerine konteyner koymak için beton döktü. Bu önemli gelişmeyi A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Şehmus Uçar değerlendirdi.

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