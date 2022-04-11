11 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kurutulan göle toprak dolduruldu! CHP’li Seyhan Belediyesi ne yapmaya çalışıyor

Kurutulan göle toprak dolduruldu! CHP’li Seyhan Belediyesi ne yapmaya çalışıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2022 15:36
CHP’li Adana Seyhan Belediyesi, Sırrı Efendi Gölü'nün moloz ve külle doldurularak kurutmuştu. Belediyenin aynı alanı toprakla kapatmaya başladı. Ayrıca DSİ’ye ait bu arazinin üzerine konteyner koymak için beton döktü. Bu önemli gelişmeyi A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Şehmus Uçar değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kurutulan göle toprak dolduruldu!
Kurutulan göle toprak dolduruldu!
Emekli ikramiyesi artacak mı?
Emekli ikramiyesi artacak mı?
Suriye ve Irak’ın kuzeyinde teröre darbe
Suriye ve Irak’ın kuzeyinde teröre darbe
Şanlıurfa’ya özel gösteri!
Şanlıurfa'ya özel gösteri!
Ödemler yapılmadı metro inşaatı durdu!
Ödemler yapılmadı metro inşaatı durdu!
Rusya on binlerce asker yığıyor
"Rusya on binlerce asker yığıyor"
Şaşırtan zorunlu din dersi kararı!
Şaşırtan zorunlu din dersi kararı!
Van’da FETÖ ve PKK operasyonu
Van’da FETÖ ve PKK operasyonu
O saldırgan konuştu!
O saldırgan konuştu!
Ülkeler sıraya girdi!
Ülkeler sıraya girdi!
Bu dükkan 65 yıldır anı biriktiriyor!
Bu dükkan 65 yıldır anı biriktiriyor!
Eski Türkiye’ye dönüş komisyonu
Eski Türkiye'ye dönüş komisyonu
Daha Fazla Video Göster