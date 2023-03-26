Kürtçe yasaklı dil olmaktan nasıl çıktı? Kürtçe kaset yasağından Kütçe televizyona

21 yılda birlik, dayanışma ve kardeşlik başlığı altında kangren haline gelen sorunların çözümü için devrim niteliğinde adımlar atıldı. Peki neler değişti? A Haber ekibi bu soruya yanıt bulmak için bölge halkına geçmişi ve şimdiyi sordu.

2002 sonrası devrim niteliğinde adımlar atıldı.

Türkiye kangren haline gelen sorunları demokratikleşme alanındaki çalışmalarla bir bir çözüme kavuşturdu. Bunlardan biri de Kürtçenin kullanımı oldu.

Belediyeler, hastaneler gibi kamu kurumlarında Kürtçe bilenler istihdam edilerek Türkçe bilmeyen vatandaşların bu hizmetlerden rahatça yararlanmaları sağlandı.

- Daha önce zaten konuşamıyorduk. Bir yerlere gittiğimizde kendimizi ifade edemiyorduk. Ama şimdi çok güzel. Bu AK Parti'nin gelişiyle oldu. Şimdi her yere gidiyoruz. Her yerde kendimizi ifade edebiliyoruz yani derdimizi anlatabiliyoruz.

- Kimse Kürtçeye müdahale edemiyor. İstediğimiz yerde konuşuyoruz. Bazen karakola gidiyoruz aramızda Kürtçe, Zazaca konuşuyoruz o da orada işini yapıyor. Öyle bir sıkıntı yok nerede olursa olsun.

- Eski zamanlarda annelerimiz babalarımız Türkçe bilmiyordu Kürtçe de konuşamıyordu. Şu an Elhamdülillah Kürtçe konuşabiliyoruz, Kürtçe kanallar var.

- Köy tabelalarında Türkçe, Kürtçe, Zazaca hepsi yazılı. Şu an memnunuz. Hükümetten zaten memnunuz.

Kürtçe müzik bile dinlenemeyen yıllardan Kürtçe yayın yapan televizyon dönemine geçildi.

- Kasetler vardı, Kürtçe kasetler. Ne şehirde çalabiliyordun ne başka bir yerde çalabiliyordun. Biri geldiği zaman mecburen saklıyordun.

- Köşe kaset olduğu vakit yerin dibine gömülüyordu. Ne için? Bunlar kaçak. Bakın insanoğlu biraz düşünürse bu o zamanki kasetler o zamanki Kürtçe kelimeler yerin dibine gömülüyordu.