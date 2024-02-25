Küresel hegemonya mücadelesi | ANALİZ

İflasa sürüklenen mevcut uluslararası düzen istikrarsızlığı, yeni hibrit tehditleri ve yıpratma savaşlarını da beraberinde getiriyor. Öyle ki küresel anlamda büyük bir kriz ortamı hakim ve kimse güvende hissetmiyor kendini. Peki neden böyle? Kim, neyin kavgasını veriyor bu süreçte? Detaylar analiz haberimizde...

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