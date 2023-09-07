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Kur’an-ı Kerim’e saldırılar BM gündeminde! 11 Eylül-13 Eylül oturumunda görüşülecek

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Giriş: 07.09.2023 13:02
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, 11 Eylül-13 Ekim tarihlerinde 54. oturumunu gerçekleştirecek. BM tarihindeki en uzun toplantı olarak ön plana çıkan oturumun gündeminde, olağan başlıkların yanı sıra, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırılar da var.
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