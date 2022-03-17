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Kundaktan sığınağa! Yeni doğan bebekler ailelerine kavuşmayı bekliyor

A Haber
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Giriş: 17.03.2022 15:20
A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir sığınağa girdi. O sığınaktaki, taşıyıcı annelerden doğan ve kaderleri bir günde değişen bebekleri görüntüledi. Emine Kavasoğlu, “Burası yüksek binaların altında olan bu sığınak artık bir kliniğe bir yetimhaneye dönmüş durumda. Burada 20 bebek ve taşıyıcı annelerin bebekleri. Savaşın başlaması nedeniyle anne ve babaları onları almaya gelemedi.” dedi.
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