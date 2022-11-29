29 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları KULÜPLERİ HANGİ CEZALAR BEKLİYOR? İzmir derbisinde gözaltına alınanlar ifadelerinde neler anlattı?

KULÜPLERİ HANGİ CEZALAR BEKLİYOR? İzmir derbisinde gözaltına alınanlar ifadelerinde neler anlattı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2022 09:56
İzmir derbisinde gözaltına alınanlar ifadelerinde neler anlattı? Kaç kişi gözaltında? Kulüpleri hangi cezalar bekliyor? A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kulüpleri hangi cezalar bekliyor?
Kulüpleri hangi cezalar bekliyor?
Adana’da kimya fabrikasında yangın
Adana'da kimya fabrikasında yangın
Yüksek İstişare Kurulu toplanıyor
Yüksek İstişare Kurulu toplanıyor
İmamoğlu-Kaftancıoğlu gerilimi 6 aydır var
"İmamoğlu-Kaftancıoğlu gerilimi 6 aydır var"
Sözleşmelilere kadro müjdesi!
Sözleşmelilere kadro müjdesi!
Ümit Özdağ: Akşener FETÖ’cülerin önünü açtı
Ümit Özdağ: Akşener FETÖ'cülerin önünü açtı
Mehmetçik ABD’ye sürpriz yapabilir
Mehmetçik ABD'ye sürpriz yapabilir
3’lü zirve öncesi önemli mesajlar!
3’lü zirve öncesi önemli mesajlar!
6’lı masanın “sembolik” cumhurbaşkanı
6’lı masanın “sembolik” cumhurbaşkanı
Akran zorbalığı artık disiplin suçu!
Akran zorbalığı artık disiplin suçu!
Sahte rezervasyonla büyük vurgun!
Sahte rezervasyonla büyük vurgun!
Muharrem İnce CHP’yi topa tuttu
Muharrem İnce CHP'yi topa tuttu
Daha Fazla Video Göster