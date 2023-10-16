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Kudüs'te bu sabah neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 09:51
İsrail - Hamas çatışması 10. gününde devam ediyor. A Haber muhabiri Özlem Aktay, Kudüs'te son durumu aktardı.
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