12 Şubat 2024, Pazartesi
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Küçükçekmece'de Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı
Saldırıda sokakta yürüyen Ebru Güneş (32) başından vurularak ağır yaralandı. Saldırı anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında, beyaz bir araç içerisinde derneğin bulunduğu Sarı Asma Sokak'a gelen kimliği belirsiz kişilerce tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanılarak silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar geldikleri araç ile olay yerinden kaçarken, yaralanan kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği sokağın çevresinde şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.