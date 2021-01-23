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Koronavirüs tedbirleri sonuç verdi! Edirne'de vaka sayıları yüzde 90 azaldı! Yoğunluk haritası yeşile döndü

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Giriş: 23.01.2021 14:23
Güncelleme:23.01.2021 14:23
Türkiye'de eylül ayıyla birlikte koronavirüs vakalarının tekrar artmasından sonra ek tedbirler alınmaya başlandı. Alınan tedbirler ise sonuç veriyor. Edirne'de koronavirüs vaka sayıları yüzde 90'ın üzerinde düştü. HES uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritası yeşile döndü. Edirne İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ise "Bu düşüş bizi rahatlatmamalı, çünkü sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyen kurallarına uymazsak yine 1- 1,5 ay içerisinde yüksek sayılara ulaşabiliriz" dedi.
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