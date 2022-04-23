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Koronavirüs esareti aylar sonra bitme noktasına geldi! Bilim Kurulu müjdeli haberi duyurdu

İHA
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Giriş: 23.04.2022 10:34
Koronavirüs salgını hayatımızda girdiğinden beri birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. İnsanların hayatına mal olan ve birçok alışkanlığımızın da değişmesine neden olan ve dünyayı 2.5 yıldır etkisi altına alan Kovid-19 salgını nihayet sona eriyor. Türkiye’de geçen aya göre vaka sayısı yüzde 80 azalırken, 21 ilin yoğun bakım servisinde hiç hasta kalmadı. Prof. Dr. Deniz Odabaş, “Pandemi sönümlenme aşamasına geldi” dedi.
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