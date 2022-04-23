Koronavirüs esareti aylar sonra bitme noktasına geldi! Bilim Kurulu müjdeli haberi duyurdu

Koronavirüs salgını hayatımızda girdiğinden beri birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. İnsanların hayatına mal olan ve birçok alışkanlığımızın da değişmesine neden olan ve dünyayı 2.5 yıldır etkisi altına alan Kovid-19 salgını nihayet sona eriyor. Türkiye’de geçen aya göre vaka sayısı yüzde 80 azalırken, 21 ilin yoğun bakım servisinde hiç hasta kalmadı. Prof. Dr. Deniz Odabaş, “Pandemi sönümlenme aşamasına geldi” dedi.