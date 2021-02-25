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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplandı | 1 Mart'ta sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

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Giriş: 25.02.2021 17:13
Güncelleme:25.02.2021 17:20
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geldi. Bakan Koca'nın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniliyor. Öte yandan bu toplantı 1 Mart tarihi itibarıyla kısıtlamaların il bazlı olarak kaldırılacağı açıklaması ile birlikte alınacak kararlar bakımından büyük önem taşıyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplandı
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplandı
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