Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplandı | 1 Mart'ta sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya geldi. Bakan Koca'nın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniliyor. Öte yandan bu toplantı 1 Mart tarihi itibarıyla kısıtlamaların il bazlı olarak kaldırılacağı açıklaması ile birlikte alınacak kararlar bakımından büyük önem taşıyor.