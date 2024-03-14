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Konya’da Türk Yıldızları askeri eğitim uçağı düştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 13:45
Son dakika haberine göre Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Pilot Binbaşı Şükrü Gümüş'ün (40) uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı. .
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Konya’da Türk Yıldızları askeri eğitim uçağı düştü
Konya’da Türk Yıldızları askeri eğitim uçağı düştü
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