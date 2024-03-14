14 Mart 2024, Perşembe
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Konya’da Türk Yıldızları askeri eğitim uçağı düştü
Son dakika haberine göre Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Pilot Binbaşı Şükrü Gümüş'ün (40) uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı. .