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Konut satışları 9 ayın zirvesine gördü! Satışlardaki artış fiyatlara nasıl yansıdı?

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Giriş: 24.07.2021 15:48
Normalleşme adımlarıyla birlikte birçok sektörde toparlanma sinyalleri başladı. Konut satışları 9 ayın zirvesini gördü. Peki artan konut satışları ev fiyatlarını nasıl etkiliyor. Sektördeki gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan iş insanı Mert Kutlu canlı yayında değerlendirdi.
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Konut satışları 9 ayın zirvesine gördü!
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