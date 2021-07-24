Konut satışları 9 ayın zirvesine gördü! Satışlardaki artış fiyatlara nasıl yansıdı?

Normalleşme adımlarıyla birlikte birçok sektörde toparlanma sinyalleri başladı. Konut satışları 9 ayın zirvesini gördü. Peki artan konut satışları ev fiyatlarını nasıl etkiliyor. Sektördeki gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan iş insanı Mert Kutlu canlı yayında değerlendirdi.

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