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Kocaeli merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu! DEAŞ bombacısı Kocaeli'de yakalandı

A Haber
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Giriş: 24.05.2022 10:11
Son dakika haberleri... Güvenlik güçleri tarafından Kocaeli merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 8 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Yakalanan 8 DEAŞ'lının içinde örgütün bombacısı da var. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Hakan Suer aktardı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı çok önemli bir operasyona imza attı. DEAŞ'ın bombacısı yapılan bu operasyonda yakalandı. Bu harekatta yakalananların sayısı 8 ve içlerinde bombacı da var. Bu şahıslar işlemlerin ardında asliyeye sevk edilecek.

Kocaeli'de güvenlik güçlerinin Gaziantep ve Şanlıurfa'yı kapsayan operasyonda DEAŞ'a mühimmat yapılan zanlıda var. Yakalanan isimler arasın da bölgede eylemlere karışmış olanlar da var.

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