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Koalisyonlar ülkeyi nasıl krize götürdü? İşte Türkiye’yi krize götüren koalisyonlar | ANALİZ

A Haber
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Giriş: 05.02.2023 10:15
Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken, altı muhalefet partisi, 'parlamenter sisteme dönme' vaadinde bulunuyor, Türkiye'nin kazanımlarını açıkça hedef alıyorlar. Oysa parlamenter sistem Türkiye'ye kaos ve istikrarsızlıktan başka bir şey getirmedi. Örneğin 1991- 2002 yılları arasında, Türkiye'de 11 yılda tam dokuz kez iktidar değişti. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, o karanlık yılları anlatan bir analiz dosyası hazırladı...
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