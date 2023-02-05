05 Şubat 2023, Pazar
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Koalisyonlar ülkeyi nasıl krize götürdü? İşte Türkiye’yi krize götüren koalisyonlar | ANALİZ
Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken, altı muhalefet partisi, 'parlamenter sisteme dönme' vaadinde bulunuyor, Türkiye'nin kazanımlarını açıkça hedef alıyorlar. Oysa parlamenter sistem Türkiye'ye kaos ve istikrarsızlıktan başka bir şey getirmedi. Örneğin 1991- 2002 yılları arasında, Türkiye'de 11 yılda tam dokuz kez iktidar değişti. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, o karanlık yılları anlatan bir analiz dosyası hazırladı...