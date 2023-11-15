15 Kasım 2023, Çarşamba
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KKTC 40 yaşında! Kıbrıs Barış Harekatı neden yapıldı? KKTC nasıl bağımsızlığına kavuştu? | ANALİZ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünü kutluyor. 15 Kasım 1983 tarihi, Kıbrıs Türk halkının siyasi yaşamının önemli bir dönüm noktası ve mücadelelerini devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği bir gün oldu. O dönemde yaşananlar analiz haberimizde...