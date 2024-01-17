17 Ocak 2024, Çarşamba
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Kızıldeniz neden bu kadar önemli? | ANALİZ
Katil İsrail'in Gazze'deki katliamları, dünya ticaretinin kalbinin attığı Kızıldeniz'de de etkisini gösterdi. Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri hedef almasının ardından ABD ve İngiltere Yemen'e hava saldırıları gerçekleştirdi. Öyle ki her geçen gün bölgede tansiyon artıyor. Peki küresel ticaretin rotası Kızıldeniz'de neler oluyor? Hegemonik güçler neyi amaçlıyor? Detaylar analiz haberimizde...