30 Ekim 2023, Pazartesi
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KIZILAY’IN İNŞAT ETTİĞİ MERKEZ VURULDU! Gazze'ye ağır bombardıman
İsrail'in saldırıları Türk Kızılayı'nın Gazze'de inşa ettiği bir merkezi de hedef aldı. Binada ağır hasar meydana geldi. Gazze'de Türk Kızılay'ın inşa edip Filistin Kızılay'ına teslim ettiği Gazze insani yardım ve afet lojistik merkezi saldırıların hedefi oldu. Koordinatları İsrail'de ve BM yetkililerinde olmasına rağmen hedef alınan binada ağır hasar oluştu.