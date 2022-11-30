Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kış lastiği takmayana bin 152 TL ceza

Kış lastiği takma zorunluluğu yarından itibaren başlıyor. Hangi araçları kapsıyor? Takmayan ceza nasıl kesilecek? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim anlattı.

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