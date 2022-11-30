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Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kış lastiği takmayana bin 152 TL ceza

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 17:11
Kış lastiği takma zorunluluğu yarından itibaren başlıyor. Hangi araçları kapsıyor? Takmayan ceza nasıl kesilecek? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim anlattı.
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