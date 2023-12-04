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Kırmızı kategoride aranan Rodi Hayri kod adlı Orhan Elma etkisiz hale getirildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 09:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt kırsalında gerçekleştirilen Kahramanlar-32 Operasyonu'nda 1’i kırmızı kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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