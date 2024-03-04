04 Mart 2024, Pazartesi
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Kırklareli bağımsız adayına CHP’den önce rüşvet sonra tehdit! İBB daire başkanlığı, iyi maaş ve makam aracı
Kırklareli'de CHP'nin ön seçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmeyen Serdar Türker, bağımsız aday olduğunu ilan etmişti. Türker'in adaylıktan çekilmesi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine rüşvet teklif ettiğini öne sürdü.