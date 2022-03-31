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Kırım ve Donbas'ın statüsü ne olacak? | Bakan Çavuşoğlu: Bu konuda karar liderlerde olacak

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 31.03.2022 16:11
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye’de görüşüp barışa dair yolu açacak açıklamalarından sonra tüm dünyaya umut oldu. Peki süreçte neler yaşandı? Görüşmenin mimarlarından olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Kolektif güvenlik anlaşmasının içeriği. Ne konuşuluyor? Kırım'ın ve Donbas bölgesinin statüsü ne olacak? Bu konuda karar vericiler kim? Liderler. Şimdi bu toplantıdan sonra özellikle gerginliğin azaltılması ile ilgili bazı adımlar atıldı. Ama sahada bu kararların yansımasını görmüyoruz. Örneğin bazı bölgelerden Rus askerlerinin çıkarılması. Taktik manevra diyenler var. Şüpheci iyimser olanlar var. Biz de temkinliyiz. Çünkü 35 günü geçti. Yaklaşık bir aydan sonra İstanbul'da müzakereciler bir araya geldi. Biz onlara şunu söylemiştik siz video konferanslarla görüşüyorsunuz, ara sıra gidiyorsunuz Belarus'ta görüşüyorsunuz artık bir yerde buluşup bu işi bir neticeye ulaştırmanız lazım en azından bakanlar düzeyinde ve liderler düzeyine gelecek şekilde. Daha sonra kendi kararlarını aldılar ve İstanbul'da olması yönünde bir karar aldılar. Sonuçta burada önemli bir mesafe katedildi.'' dedi.
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