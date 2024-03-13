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Kiracıları rahatlatacak yeni düzenleme

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 13:49
Ev sahiplerinin kira sözleşmelerinde uyguladıkları tahliye taahhüdü kabusu bitiyor. Adalet Bakanlığı, kiracıları mağdur eden uygulama için devrede. Keyfe keder atılan imzalara son verilebilmesi için tahliye taahhüdlerinin noter huzurunda imzalanması için çalışma yürütülüyor.
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Kiracıları rahatlatacak yeni düzenleme
Kiracıları rahatlatacak yeni düzenleme
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