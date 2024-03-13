Kiracıları rahatlatacak yeni düzenleme

Ev sahiplerinin kira sözleşmelerinde uyguladıkları tahliye taahhüdü kabusu bitiyor. Adalet Bakanlığı, kiracıları mağdur eden uygulama için devrede. Keyfe keder atılan imzalara son verilebilmesi için tahliye taahhüdlerinin noter huzurunda imzalanması için çalışma yürütülüyor.

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