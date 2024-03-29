Kira beyannamesinde başvuru süresi uzatıldı!

Konut ya da iş yerini kiraya verenlerin elde ettikleri gelirleri. 1 Nisan’a kadar beyan etmesi gerekiyordu. Bu süre 5 Nisan’a kadar uzatıldı. Detaylar haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN