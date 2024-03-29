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Kira beyannamesinde başvuru süresi uzatıldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 18:40
Konut ya da iş yerini kiraya verenlerin elde ettikleri gelirleri. 1 Nisan’a kadar beyan etmesi gerekiyordu. Bu süre 5 Nisan’a kadar uzatıldı. Detaylar haberimizde...
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