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Kilis'te sınır kapısına roketli saldırı: 1 asker 2 polis yaralandı

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Giriş: 20.11.2022 18:10
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre 1 asker, 2 özel harekat polisi yaralandı. Teröristlerin Dabık köyünde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri üssünü hedef aldığı belirtildi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, gelişmeleri aktaran olay yerinden aktardı.
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