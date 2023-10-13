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Kılıçdaroğlu'na Gazi-Şehit yakınlarından tepki

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Giriş: 13.10.2023 10:46
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tezkereye "hayır" demesine gazi ve şehit yakınlarından sert tepki geldi.
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