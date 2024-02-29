Kılıçdaroğlu’dan ilk sinyaller! DEM’le ittifak, CHP’li Fırat’ı gerdi…

Krizlerin bitmediği CHP’de 1 Nisan tartışması alevlendi. Genel Başkanlık koltuğunun eski sahibi Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Halefi Özgür Özel'e seslendi; "başarısızlık olursa oturup tartışacağız" sözleriyle aslında CHP'ye dönüş sinyali verdi. Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat'ın çıktığı bir yayında söyledikleri ise DEM Parti ile yapılan pazarlığın yol açtığı krizi belgeledi. İşte CHP’de son durum.

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