28 Mart 2022, Pazartesi
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Kiev’in gözü İstanbul’daki müzakerelerde! Savaşın doğduğu yerde referandum ihtimali
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de özellikle son 4 günde hava saldırıların azalmasıyla şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda insan ile araç hareketliliğinin arttığı görüldü. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ukrayna'nın başkenti Kiev'den detayları anlattı.