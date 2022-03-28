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Kiev’in gözü İstanbul’daki müzakerelerde! Savaşın doğduğu yerde referandum ihtimali

A Haber
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Giriş: 28.03.2022 10:26
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de özellikle son 4 günde hava saldırıların azalmasıyla şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda insan ile araç hareketliliğinin arttığı görüldü. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ukrayna'nın başkenti Kiev'den detayları anlattı.
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