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Kiev’de son durum ne? Bölgede neler yaşanıyor?

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Giriş: 15.03.2022 10:33
Ukrayna'da savaş giderek daha da şiddetleniyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 20. günüde de sürüyor. Başkent Kiev sabaha büyük patlama sesleriyle uyandı. Saat 6'da kent merkezinde binalara isabet eden füzeler yangına neden oldu. Bölgedeki son durumu aktaran Emine Kavasoğlu, “Başkent Kiev bu sabah bombardımanla uyandı. 3 ayrı şiddetli patlama meydana geldi. Bu patlamalar yerleşim yerlerini aldı. İlk olarak 10 katlı bir bina hedef alındı. Binaya top mermisi isabet etti ve binanın 1. İla 5. katında yangın çıktı. Binanın boş olması sebebiyle can kaybı az oldu. Ama çok sayıda yaralı var. Ukrayna’da halk artık sığınaklarda yaşıyor.” dedi.
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