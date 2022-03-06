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Kiev kuşatma altında! Rusya kritik noktalara dayandı

A Haber
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Giriş: 06.03.2022 09:51
Rusya-Ukrayna savaşında 11. Gün geride kalırken Rus askeri araçları İrpin’de görüldü. Kiev’in kapısı olarak görülen bölgede çatışmalar şiddetleniyor. Bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Emine Kavasoğlu, “Şu anda Kiev sakin bir sabaha uyandı. Henüz bir siren sesi çalmadı ve patlama sesleri gelmedi. Rusya dün İrpin ve Bucha’yı hedef aldı ve sivilleri tahliyesi sırasında patlama sesleri geldi. Bu noktalar Kiev’e 18 kilometre mesafede yer alıyor. Kiev sokakları cephe hattı oldu, her yerde barikatlar kuruldu.” İfadelerini kullandı.
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