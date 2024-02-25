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Kent uzlaşısı adı altında kirli ittifakın fotoğrafı!

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Giriş: 25.02.2024 14:20
Türkiye, 31 Mart yerel seçimlere adım adım giderken CHP ile kent uzlaşı adı altında ortaklık kuran terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti çok sayıda ilçede aday çıkarmayarak CHP'ye destek verdi. Bu skandal bununla da yetinmeyerek mitinglere yansıdı. Son olarak geçtiğimiz gün (23 Şubat 2024) Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'de düzenlediği miting programında DEM Parti bayrakları görüldü. Çıkan fotoğraflar büyük tepkilere neden olurken Ekrem İmamoğlu'nun paralı trolleri de kirli ittifakı kapatmak için kolları sıvadı. İmamoğlu’nun eski paralı trolü İBB Haber’in AK Parti tarafından satın alındığını iddia ederek mitingde yayınlanan fotoğrafın 'shop' olduğu yalanına sığındı. Diğer trol hesapları da rahat durmayarak kirli ittifakı perdelemek için asılsız paylaşımlarına devam etti. İşte o yalan paylaşımları çürüten o görüntüler...
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