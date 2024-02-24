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Kent uzlaşısı adı altında ittifak! İşte kirli oyunun fotoğrafı! İmamoğlu'nun Sancantepe mitinginde DEM Parti bayrakları görüldü...

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Giriş: 24.02.2024 12:01
Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile DEM Parti İstanbul'da kent uzlaşısı adı altında ittifak yapıyor. DEM Parti çok sayıda ilçede aday çıkarmayarak CHP'ye destek verirken bu durum mitinglere de yansıdı. Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe'de düzenlediği miting programında DEM Parti bayrakları görüldü. İşte detaylar...
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