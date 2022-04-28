Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrik tiyatrosu kısa sürdü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, borçtan dolayı elektriğinin kesildiğini öne sürdüğü bir aileyi ziyaret etmiş ancak evde elektriğin kesik olmadığı ortaya çıkmıştı. İşte o algı çalışmasıyla ilgili Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den yeni bir açıklama geldi "Ziyaret saati elektrikleri kendi elleriyle kesmişler." dedi.

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