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Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrik tiyatrosu kısa sürdü

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Giriş: 28.04.2022 08:40
Güncelleme:28.04.2022 08:48
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, borçtan dolayı elektriğinin kesildiğini öne sürdüğü bir aileyi ziyaret etmiş ancak evde elektriğin kesik olmadığı ortaya çıkmıştı. İşte o algı çalışmasıyla ilgili Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den yeni bir açıklama geldi "Ziyaret saati elektrikleri kendi elleriyle kesmişler." dedi.
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