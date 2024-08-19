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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ihanet çıkışı! Hacı Bektaş’ta soğuk rüzgarlar

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ihanet çıkışı! Hacı Bektaş’ta soğuk rüzgarlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 08:51
Ana muhalefette gözler, merakla beklenen Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenlerindeydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, aylar sonra ilk kez yan yana geldi. Üç isim etkinlik boyunca beraberdiler ama Hacı Bektaş'ta tam anlamıyla soğuk rüzgarlar esti. Özel ve İmamoğlu eski liderleriyle sohbet etmedi. Kemal Kılıçdaroğlu da onların yüzüne bakarak "ihanet" göndermesi yaptı.
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