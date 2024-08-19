19 Ağustos 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ihanet çıkışı! Hacı Bektaş’ta soğuk rüzgarlar
Ana muhalefette gözler, merakla beklenen Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenlerindeydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, aylar sonra ilk kez yan yana geldi. Üç isim etkinlik boyunca beraberdiler ama Hacı Bektaş'ta tam anlamıyla soğuk rüzgarlar esti. Özel ve İmamoğlu eski liderleriyle sohbet etmedi. Kemal Kılıçdaroğlu da onların yüzüne bakarak "ihanet" göndermesi yaptı.