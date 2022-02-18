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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 28 Şubat çıkışı: Ben de mağdurum

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Giriş: 18.02.2022 16:34
Güncelleme:18.02.2022 16:40
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilginç 28 Şubat çıkışı geldi. Üniversitede başörtüsü yasağını savunan, kamusal alanda yapılan düzenlemelere karşı çıkan Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında kendisinin de 28 Şubat mağduru olduğunu iddia etti.

Üniversitede başörtüsü yasağını savunan, kamusal alanda yapılan düzenlemelere karşı çıkmak bir yana o düzenlemelerin iptal edilmesi için anayasa mahkemesine götüren Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini 28 Şubat mağduru ilan etti.

Başkan Erdoğan ile ilgili pes dedirten açıklamalara imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon yayınında parlamenter sistem çalışmasının 28 Şubat post modern darbesinin yıl dönümünde açıklanacak olması ile ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

28 Şubat'ta kendisinin de fişlendiğini söyledi. Mağdur olduğunu dile getirdi. Yaşanaları anlatırken FETÖ'den "Gülen cemaati" olarak söz eden Kılıçdaroğlu bir gafa da imza attı.

Kılıçdaroğlu ortak deklarasyon için neden 28 Şubat darbesinin yıl dönümü tercih edildiğini de açıkladı. Vesayet dönemi ile bugünü bir tutarak tartışılacak açıklamalarda bulundu.

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