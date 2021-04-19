Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'den Türkiye’nin mega projelerine "karşı" duruş | A HABER ANALİZ

Türkiye ne zaman gelişme ve büyüme yönünde adımlar atsa hem iç hem de dış etkenler devreye girdi. Terörle, ekonomi ile ya da daha farklı bir sorunla Türkiye’nin önü kesilmek istendi. Muhalefet de o kalkınma hamlelerine karşı çıktı. Özellikle de CHP hep "istemezük" çıkışında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, köprülerden, havalimanlarına, petrol arama faaliyetlerinden, birçok projenin karşısında durdu. İşte CHP’nin yerli ve milli projelere karşı tutumunu gözler önüne seren A Haber’in analizi…

Türkiye ne zaman gelişme ve büyüme yönünde adımlar atsa hem iç hem de dış etkenler devreye girdi.

Terörle, ekonomi ile ya da daha farklı bir sorunla Türkiye'nin önü kesilmek istendi. Muhalefet de o kalkınma hamlelerine karşı çıktı.

Özellikle de CHP hep "istemezük" çıkışında bulundu. CHP, köprülerden, havalimanlarına, petrol arama faaliyetlerinden, birçok projenin karşısında durdu.



İşte CHP'nin yerli ve milli projelere karşı tutumunu gözler önüne seren A Haber'in analizi…