29 Haziran 2022, Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir çarpıtmaya imza attı! Algı operasyonu tutmadı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeni bir algı operasyonuna imza attı. Başkan Erdoğan'ın İspanya'da NATO müttefiklerinin katılacağı yemekte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideriyle aynı masada yemek yiyeceğini öne sürdü. İşte bu iddia da diğerleri gibi yalanlandı.