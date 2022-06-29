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Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir çarpıtmaya imza attı! Algı operasyonu tutmadı

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Giriş: 29.06.2022 12:23
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeni bir algı operasyonuna imza attı. Başkan Erdoğan'ın İspanya'da NATO müttefiklerinin katılacağı yemekte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideriyle aynı masada yemek yiyeceğini öne sürdü. İşte bu iddia da diğerleri gibi yalanlandı.
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