Gözü dönmüş katil sürüsü İsrail’den Refah’ta yeni katliam: 7 ölü

Terör devleti İsrail, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yine bir çadır kenti vurdu. Saldırıda en az 7 Filistinli katledilirken, onlarca kişi de yaralandı.

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