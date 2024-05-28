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Gözü dönmüş katil sürüsü İsrail’den Refah’ta yeni katliam: 7 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 16:06
Terör devleti İsrail, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yine bir çadır kenti vurdu. Saldırıda en az 7 Filistinli katledilirken, onlarca kişi de yaralandı.
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