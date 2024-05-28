Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 3 ülkenin resmen tanıdığını açıklaması çok önemli bir gelişme

Kamboçya Dışişleri Bakanı, resmi ziyaret için Ankara'da. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı ile birlikte açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan "3 ülkenin resmen tanıdığını açıklaması çok önemli bir gelişme." dedi.

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