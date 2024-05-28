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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 3 ülkenin resmen tanıdığını açıklaması çok önemli bir gelişme

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 13:21
Kamboçya Dışişleri Bakanı, resmi ziyaret için Ankara'da. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı ile birlikte açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan "3 ülkenin resmen tanıdığını açıklaması çok önemli bir gelişme." dedi.
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