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Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na Roma turu eleştirisi: Milletin cebinden özel uçakla Roma turu yaptırılamaz

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 15:27
Başkan Erdoğan Ankara'da Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na "Roma" turu eleştirisinde bulunan Başkan Erdoğan "Milletin cebinden özel uçakla Roma turu yapılamaz. Milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz. Roma turunun hiçbir haklı gerekçesi olamaz." dedi.
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