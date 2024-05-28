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Kızılcahamam artık siyasetin de merkezi! AK Parti ve MHP kampları Kızılcahamam’da yapıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 12:57
AK Parti ve MHP kamp için Ankara'nın ilçesi Kızılcahamam'ı tercih ediyor. İlçede hareketlilik artıyor. Esnaf durumdan memnun. Termal suyu, bazlaması ve etiyle ünlenen Kızılcahamam artık siyasi kararların alındığı merkezlerden biri olmasıyla da tanınıyor.
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