Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Cenevre'den dünyaya 'Gazze' mesajı!

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 77. oturumuna katıldı. Genel Kurulda yaptığı konuşmanın tamamını Gazze’ye ayıran Koca, Gazze’de işlenen insanlık suçları ve gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya devletlerinin sessizliğine dikkat çekti. Bakan Koca, hastane bombalamanın meşru nedeni olmadığını söyleyerek," İnsanlık; hastalar, doktorlar, hastaneler, bombalara hedef olurken susamaz. Masum çocukların yüzüne bakacak halimiz kalmadı. İnsanlığın şeref ve haysiyeti üzerine ölüm kusanlar, utanmıyor." dedi.

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