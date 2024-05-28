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Gazi Parkı Kalkışması’nın 11. yılı! Olayların arkasında FETÖ izi | Ekonomiye etkisi ne oldu? | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 15:16
Takvim yaprakları 28 Mayıs 2013'ü gösteriyordu. Hükümeti hedef alan Gezi Parkı olayları birçok yönden ülkeyi etkiledi. Peki Gezi Parkı'nda neler olmuştu? Detaylar analiz haberimizde...
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