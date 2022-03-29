29 Mart 2022, Salı
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KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indi! Hangi ürünlerin KDV oranı düşürüldü?
KDV sadeleştirmesi çalışmaları kapsamında birçok temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. Hangi ürünlerin KDV oranı düşürüldü? Zincir marketler temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'yi düşürdü mü? Akıllardaki sorunların cevaplarını A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu verdi.