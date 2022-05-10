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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de resmi törenle karşıladı

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Giriş: 10.05.2022 17:03
Son dakika haberi.... Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşılıyor.
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