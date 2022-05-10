10 Mayıs 2022, Salı
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de resmi törenle karşıladı
Son dakika haberi.... Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşılıyor.