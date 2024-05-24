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Kayseri'de yağış sonrası su baskını

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 12:40
Kayseri'de sağanak sonrası su baskınları yaşandı. Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
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Kayseri’de yağış sonrası su baskını
Kayseri'de yağış sonrası su baskını
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