Katliamın gölgesinde dans! Ölümler üzerinde dans etmenin psikolojisi

Siyonist İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında yeni bir katliama imza atarken bölgeden skandal görüntüler geldi. Gazze'ye bombalar yağarken İsrail askerlerinin yüksek müzikle dans ettiği görüldü. Peki ya çocuk ölümleri üzerinden zafer dansı yapmak nasıl bir psikolojinin ürünü?

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