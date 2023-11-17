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Katliamın gölgesinde 6. cuma! A Haber bölgede

A Haber
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Giriş: 17.11.2023 11:44
Cuma namazı kılmak isteyen filistinlilere müdahale olacak mı? Bugün Kudüs'te neler yaşanacak? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan detayları aktardı.
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