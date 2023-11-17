A Haber ekibinin bombalar altında 40 günü! Katil İsrail’in Gazze soykırımına tanıklık ettiler...

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'un ifadeleri;

Emine Kavasoğlu: Biz Gazze'nin içerisinde olmadığımız için ne yaşadığımızı anlatmak bize zul geliyor. Bizim için acı olan şuydu biz ne yazık ki İsrail tarafından izledik o yaşanan her şeyi. Ve bizim yanı başımızdan ayılan o bombalar o toplar o roketler Gazze'de çocukları öldürdü. Bebekleri öldürdü. Bu çok ağırdı.