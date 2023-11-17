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Haberler Galeri A Haber ekibinin bombalar altında 40 günü! Katil İsrail’in Gazze soykırımına tanıklık ettiler...

A Haber ekibinin bombalar altında 40 günü! Katil İsrail’in Gazze soykırımına tanıklık ettiler...

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, 40 gün boyunca katil İsrail'in Gazze katliamına şahitlik edip anbean gelişmeleri aktardı. A Haber ekibi Türkiye'ye döndükten sonra ayaklarının tozuyla neler yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Kavasoğlu gözyaşlarına hakim olamadı...

A Haber
Giriş Tarihi: 17.11.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 11:19
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A Haber ekibinin bombalar altında 40 günü! Katil İsrail’in Gazze soykırımına tanıklık ettiler...

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'un katil İsrail'in Gazze soykırımına tanıklık ettiler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A Haber ekibinin bombalar altında 40 günü! Katil İsrail’in Gazze soykırımına tanıklık ettiler...

Gazze sınırı ve Kudüs'te yaşadıklarını canlı yayında anlattılar.

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A Haber ekibinin bombalar altında 40 günü! Katil İsrail’in Gazze soykırımına tanıklık ettiler...

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'un ifadeleri;

Emine Kavasoğlu: Biz Gazze'nin içerisinde olmadığımız için ne yaşadığımızı anlatmak bize zul geliyor. Bizim için acı olan şuydu biz ne yazık ki İsrail tarafından izledik o yaşanan her şeyi. Ve bizim yanı başımızdan ayılan o bombalar o toplar o roketler Gazze'de çocukları öldürdü. Bebekleri öldürdü. Bu çok ağırdı.

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A Haber ekibinin bombalar altında 40 günü! Katil İsrail’in Gazze soykırımına tanıklık ettiler...

İlk savaşımız değildi bizim Niyazi ile Ukrayna'da da iki aydan fazla kaldık. Ukrayna'da iki ülkenin savaşına tanıklık ettik. Ukrayna savaşı iki yıl oldu bunu hep söyledim daha Gazze'ye düzenlenen saldırının ikinci haftasında Ukrayna'da iki yılda ölen çocuklardan daha fazla çocuk ölmüştü. En ağırı oydu. Bizim bulunduğumuz noktadan atılan bombalar öldürdü o çocukları ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece anlatmak zorundasın. Gördüklerini tanık olduklarını anlatmak zorundasın.

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A Haber ekibinin bombalar altında 40 günü! Katil İsrail’in Gazze soykırımına tanıklık ettiler...

"EN ZOR İŞ ONLARIN"

Gazze'de bu işi yapan meslektaşlarım… En zor iş onların. Çünkü annelerini babalarını çocuklarını yakınlarını herkesi kaybettiler. Yine çıkıp orada yaşananları anlatmaya çalıştılar tüm dünyaya. Evet dünyanın gözü kulağı kapalı ne yazık ki.